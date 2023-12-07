Суд арестовал еще одного участника банды силовиков Басманный суд Москвы арестовал до 6 февраля еще одного участника банды силовиков

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Басманный суд Москвы арестовал еще одного участника группировки, в которую входили сотрудники силовых структур, передает корреспондент ТАСС из зала суда. По его данным, обвиняемый когда-то служил в армии, был командиром мотострелковой роты, имеет опыт участия в боевых действиях. Предполагается, что банда была причастна к похищениям и убийствам людей в нулевых.

Еще один участник банды, действующей с начала 2000 годов, арестован. Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Кушакова Дмитрия Валерьевича в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года. Кушакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по предварительному сговору), — сказали в суде.

До этого РБК сообщал, что после обнаружения в водоеме тел двух жертв с привязанными к ногам гирями задержали начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексея Алпатова. Отмечается, что убийства были совершены 20 лет назад. В 2003 году погибшие были похищены и за них от родных потребовали выкуп в полмиллиона долларов. Однако что-то пошло не так, и злоумышленники устранили людей, сбросив тела в воду.

По данным источника агентства, в апреле этого года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД по подозрению в двойном убийстве. Его показания легли в основу дальнейшего расследования и позволили задержать Алпатова, а также оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД), которые являлись его подельниками.