Банду силовиков задержали после обнаружения тел с гирями на ногах Начштаба СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Фото: МВД России

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексея Алпатова задержали после обнаружения в водоеме тел двух жертв с привязанными к ногам гирями, передает РБК. Отмечается, что убийства были совершены 20 лет назад.

Как сообщил источник агентства, в апреле этого года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД по подозрению в двойном убийстве. Его показания легли в основу дальнейшего расследования и позволили задержать Алпатова, а также оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД), которые являлись его подельниками.

Отмечается, что в 2003 году погибшие были похищены и за них от родных потребовали выкуп в полмиллиона долларов. Однако что-то пошло не так, и злоумышленники устранили похищенных, сбросив тела в воду.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что всего в уголовном деле фигурирует 30 эпизодов с убийствами и похищениями. Лидер группировки жил на Украине, но часто приезжал в Россию, чтобы контролировать деятельность банды. Всего на сегодняшний день задержаны 20 человек. Все они находятся в разных СИЗО. 6 декабря были задержаны последние восемь фигурантов.