Документальный фильм о Грете Тунберг выйдет в октябре

https://static.news.ru/photo/089a1cbc-e85f-11ea-aea0-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кинокомпания Dogwoof обнародовала дату выпуска документального фильма, рассказывающего о шведской активистке Грете Тунберг. Картина, получившая название I Am Greta («Я Грета»), выйдет 16 октября.

Мировая премьера документалки состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале, сообщает NME. Ленту снял Нейтан Гроссман, специализирующийся на кино об окружающей среде. Продюсером выступила Сесилия Нессен.

В сериале будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры, рассказывающие о кампании и повседневной жизни экоактивистки.

В феврале британская телерадиовещательная компания Би-би-си заявила о планах создать сериал о Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении, писал NEWS.ru.