Документальный фильм о Грете Тунберг выйдет в октябре

Кинокомпания Dogwoof обнародовала дату выпуска документального фильма, рассказывающего о шведской активистке Грете Тунберг. Картина, получившая название I Am Greta («Я Грета»), выйдет 16 октября.
Мировая премьера документалки состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале,
В сериале будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры, рассказывающие о кампании и повседневной жизни экоактивистки.
В феврале британская телерадиовещательная компания Би-би-си заявила о планах создать сериал о Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен