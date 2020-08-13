Добронравов и коллектив фильма «Жили-были» помогли построить мост

https://static.news.ru/photo/5fedfdf8-dd6a-11ea-8344-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Фёдор Добронравов и коллектив фильма «Жили-были» помогли возвести подвесной мост в деревне Шондовичи Ленинградской области.

Съёмки фильма проходили в деревне в 2016 году. За время пребывания в Шондовичах съёмочная группа успела подружиться с местными жителями. Как оказалось, в деревне отсутствует полноценная переправа через реку Оять.

По словам главы администрации Винницкого сельского поселения Александра Кузнецова, артисты обратились к главе Подпорожского муниципального района Ленобласти с просьбой установить постоянный мост. И уже летом 2020 года рабочие возвели крепкий подвесной мост.

Я счастлив, что в Шондавичах наконец появился подвесной мост. Ведь там нет ни связи, ни магазина, одним словом — ничего. А живут там хорошие люди, замечательный край. Если получится, то с удовольствием туда ещё вернусь, — рассказал Добронравов в беседе с KP.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что кинопрокат в России вернётся к уровню, который был до пандемии коронавируса, во второй половине следующего года. Такой прогноз дал глава Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлкино» Евгений Сарамуд.