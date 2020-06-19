DC выпустит подкасты о Бэтмене и Чудо-Женщине на Spotify

https://static.news.ru/photo/3f36d954-b222-11ea-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Компания Warner Bros. выпустит подкасты про Бэтмена, Чудо-женщину и других персонажей вселенной DC. Корпорация подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify, на котором будут выходить эпизоды.

Платформа будет производить «повествовательные подкасты» с сюжетом, сообщает Variety. Истории, рассказанные в выпусках, станут частью канона DC.

Сюжеты не будут связаны с уже существующими фильмами или сериалами. О сроках выхода проекта на сервисе пока что не сообщается.

Ранее о выпуске подкастов, посвящённых супергероям, заявила компания Marvel Entertainment. Ведущие шоу будут обсуждать Звёздного Лорда, Чёрную Вдову, Соколиного Глаза и Росомаху, писал NEWS.ru.