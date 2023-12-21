«Был эпичнее»: в чем отличия двух финалов «Слова пацана», какой лучше Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой в Сеть версии

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

В четверг, 21 декабря, вышел финальный эпизод сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Чем он отличается от слитого в Сеть, понравился ли россиянам?

Чем отличается официальная восьмая серия «Слова пацана» от слитой, спойлеры

В слитой серии Андрей Пальто после заседания комсомольской организации приходит к милиционеру Ирине и видит в квартире маму, которую отпустили на день из лечебницы. В официальной версии мальчик, сотрудница ПДН и сестра группировщика Юля навещают женщину в больнице. Есть и схожее в этих фрагментах: милиционер включает радио, после чего Пальто приглашает ее на танец.

Также в обеих сериях Андрей хочет порадовать маму и бежит на рынок за тортом «Птичье молоко». В слитой версии он вымогает деньги у проходящих мимо школьников, заставляя попрыгать. В официальной части эта сцена вырезана. В обеих сериях Андрея на рынке узнает мужчина, у которого Пальто украл видеомагнитофон, после чего начинает с ним драться. В официальной версии прибегает милиция.

Что касается Вовы Адидаса, то его линия претерпела ряд серьезных изменений. В слитой версии он приходит в больницу и оставляет записку своей возлюбленной, медсестре Наташе, попросив ее коллегу передать девушке билет в Гагры. После этого он приходит на юбилей отца и произносит короткий тост. Адидас выходит с родителем на улицу покурить и признается, что убил человека и еще двух ранил, а также рассказывает, что уезжает в Гагры. Отец дает сыну денег и предлагает помощь, но Вова отказывается.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Зайдя в мужской туалет, Вова видит Марата, и между ними завязывается драка. Брат винит Адидаса в смерти Айгуль. После этого Адидас едет на вокзал, где встречает медсестру Наташу, вместе с которой они садятся в поезд. Девушка просит Вову не выходить курить, однако тот не слушает, и его на улице ударяет ножом один из членов банды Желтого — именно тот, кто изнасиловал Айгуль. Наташа бросается к возлюбленному и просит о помощи окружающих, но никто не откликается. Таков сюжет слитой части, в официальной происходят иные события.

В появившемся сегодня эпизоде Адидас решает уехать из Казани вместе с медсестрой Наташей. Он приходит к возлюбленной в общежитие, но застает ее в компании майора Ильдара Юнусовича. Между ними завязывается драка. Наташа едва оттаскивает парня от милиционера, и они сбегают. На вокзале девушка покупает билеты на ближайший поезд до Адлера и видит фоторобот своего ухажера. Адидас уговаривает Наташу ехать с ним, но та плачет и отказывается, но после поцелуя все же соглашается. Адидас решается угнать машину, чтобы уехать в Гагры.

Майор приходит с обыском с отцу Адидаса. У мужчины диагностируют инфаркт, о чем по телефону Вове рассказывает мачеха. Адидас приезжает на юбилей отца и застает его в одиночестве. Глава семьи расспрашивает Вову, как он убил Желтого, после чего отказывается от сына, несмотря на его объяснения. К зданию подъехали милиционеры, которые пытаются задержать Адидаса, однако тот отбирает один из пистолетов и убегает от них. Майор стреляет Вове в спину, Наташа бросается спасать возлюбленного и зовет на помощь.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Линия Маратика не сильно изменена: родителям вручают почетную грамоту за то, что их сын помог задержать «особо опасного преступника» Валерия Туркина (Турбо). Марат вступает в ОКОД по приглашению активиста Дениса Коневича, пообещавшего ему встречу с насильником Айгуль. В официальной версии бывший группировщик жестоко избивает обидчика возлюбленной в туалете. На последних кадрах руки Марата в крови и он плачет.

И официальная, и неофициальная серия завершались одной сценой: в тюрьме для малолетних преступников заключенные в одинаковых костюмах поют «Седую ночь» Юрия Шатунова. За пианино сидит еще один заключенный — Андрей Пальто.

Что сказали о восьмой серии «Слова пацана» в России

Большинство зрителей оказались довольны финалом. Некоторые близко к сердцу приняли повороты судьбы полюбившихся героев.

«Все ожидаемо, фильм супер, последняя серия — огонь, и не верьте тому, что скидывали, — все совершенно иначе», — поделились в комментариях.

«Молодцы, что пересняли, столько эмоций добавили!» — отметила зрительница.

«Главное, что Марат отомстил. И как он плакал, аж у самой слезы пошли», — рассказала пользовательница.

Некоторые не согласились с восторженными отзывами.

«Первый вариант восьмой серии был эпичнее», — отметили пользователи.

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