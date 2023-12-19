Автор «Слова пацана» напишет о «бабских конторах» Казани Писатель Гараев напишет книгу о женских группировках Казани

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев сообщил на творческой встрече, что напишет про конторы «матрешек» — женские группировки. По его словам, которые приводит Forbes, жительницы Казани в прошлом веке организовывали свои преступные сообщества по примеру пацанских банд.

Этот [женский] криминальный мир не такой масштабный, как мужской, поэтому, возможно, не такой известный. Но по взаимодействию женщин между собой и по их взаимодействию с окружающим миром — да, история достаточно страшная, — сказал писатель.

Гараев признался, что давно планировал написать книгу об этом явлении, однако воплотить идею оказалось трудно — участницы криминальных событий неохотно делились деталями своего прошлого. Но, отметил писатель, на волне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» ситуация изменилась. Сейчас, по словам Гараева, женщины из «бабских контор» стали активнее рассказывать о бандах, в которых состояли.

Ранее Гараев рассказал, что реальные бандиты, ставшие героями его произведения, остались довольны сериалом. По его словам, они по достоинству оценили работу актеров.

Писатель добавил, что для своей книги брал интервью не только у рядовых членов ОПГ, но и у заметных фигур в мире казанского криминалитета. В частности, у первого лидера «Тяп-Ляпа» Сергея Антипова (Антип), у бывшего киллера Жилки Алексея Снежинского (Снежок).