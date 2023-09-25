«Брат-3» выйдет в ноябре: какой сюжет, будет ли Багров, кто вместо Бодрова Фильм «Брат-3» с рэпером Птахой выйдет в кино 23 ноября

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна»

Кадр со съёмок фильма «Брат-3»

Фильм «Брат-3» Валерия Переверзева выйдет в российском прокате 23 ноября. Об этом сообщает «Кинопоиск». О чем будет картина и появится ли в ней Данила Багров?

Что известно о фильме «Брат-3»

Картина «Брат-3» находится на стадии постпродакшена — доделываются звук и титры. Прокатчиком ленты выступила кинокомпания HHG.

По словам режиссера ленты Валерия Переверзева, проект не имеет никакого отношения к дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Сюжет фильма основан на шекспировской истории о Ромео и Джульетте, поэтому главного персонажа оригинального фильма Данилы Багрова зрители не увидят.

«Я стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты: прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии. Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — заявил режиссер.

«Брат-3» станет дебютной работой Переверзева. В фильме сыграли рэпер Давид Нуриев (Птаха), артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму «Приключения Электроника».

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Эрик Робертс в фильме «Брат-3»

Кто еще хотел снять «Брата-3»

Впервые о планах начать работу над «Братом-3» сообщил шоумен Стас Барецкий в феврале 2019 года. Тогда он говорил, что речь идет о продолжении культовой дилогии. Барецкий анонсировал участие в съемках экс-бойца MMA Вячеслава Дацика, ранее отбывавшего наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

«Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части „Брата“», — рассказывал музыкант.

Барецкий также отмечал, что хотел бы затащить в ленту певицу Ольгу Бузову. К его намерениям снять «Брат-3» отрицательно отнеслись Сергей Бодров — старший и продюсер оригинальной дилогии Сергей Сельянов. Бодров-старший порекомендовал Барецкому «не заниматься этим», а Сельянов посчитал проект «хамством, неуважением и глупостью по отношению к картине и ее создателям».

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости», — говорил Сельянов.

В начале марта 2023 года рэпер Птаха заявил, что лента уже одобрена Министерством культуры РФ и получила статус «национального кино». При этом представитель музыканта Марина Евстифеева также подтвердила NEWS.ru, что ведомство выдало проекту прокатное удостоверение. Барецкий отношения к фильму не имеет.

«Название „Брат-3“ — инициатива Валерия Переверзева. Он — художник и решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением „Брата“, „Брата-2“, потому что Балабанов был такой один, искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому „Брат-3“», — сказал Нуриев.

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