«Жизнь к ней подготовила»: Птаха раскрыл детали роли в «Брате-3» Рэпер Птаха рассказал, что сыграл лидера преступной группировки в фильме «Брат-3»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Птаха (Давид Нуриев)

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) рассказал NEWS.ru, что в предстоящем фильме Валерия Переверзева «Брат-3» сыграл «бандита — лидера ОПГ». Музыкант подчеркнул, что к роли никак не готовился, так как его к ней «жизнь подготовила». По его словам, события в картине происходят в Тамбове, примерно в то же время, что и в «Брате-1» и «Брате-2» — «в середине — конце 90-х, начале 2000-х».

Моя роль — это лидер ОПГ, криминальная у меня история, играю бандита. Готовился ли я к ней, да никак не готовился. Меня жизнь к ней подготовила своеобразная. Я родился в 1981-м, успел застать определенные круги общения, определенные методы общения. Для меня эта роль не была сложной, и поэтому мне дали ее. Практически все мы снимали в Тамбове. События в картине происходят в Тамбове, примерно в то же время, что и в «Брате-1» и «Брате-2» — «в середине — конце 90-х, начале 2000-х», — добавил Птаха.

Кроме того, представитель Птахи Марина Евстифеева подтвердила NEWS.ru, что фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Сам музыкант рассказал, что картина получила статус национального кино.

Во время пресс-конференции в Донецке 6 марта исполнитель заявил, что премьера художественного фильма «Брат-3» состоится осенью 2023 года. Авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли.

Ранее тизер картины «Брат-3» вышел на YouTube-канале, посвящённом проекту. В кадре стоят два человека, один из них вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?» «Правда в силе», — отвечает тот.