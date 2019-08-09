Российский актёр Сергей Безруков рассказал о съёмках спортивной драмы «Мистер Нокаут», режиссёром которого стал Артём Михалков — сын Никиты Михалкова.
В своём аккаунте в Instagram Безруков показал форму Олимпиады 1964 года.
Картина «Мистер Нокаут» будет посвящена сборной СССР по боксу на Олимпийских играх в Токио. Безруков сыграет роль тренера боксёра Валерия Попенченко.
Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили с днём рождения актёра Олега Стриженова. Народному артисту СССР исполнилось 90 лет.