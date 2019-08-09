Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Актёр Сергей Марочкин рассказал о судьбе своего знакомого артиста Анатолия Пашинина, отправившегося воевать на Украину против ополченцев Донбасса. По его словам, Пашинин стал нищим, в кино его там не снимают, он метёт улицы и хочет вернуться в Россию.

Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать, — цитирует «Московский комсомолец» Марочкина. Как писал News.ru, актёр Александр...