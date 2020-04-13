Beat Film Festival перенесли на июль

https://static.news.ru/photo/907bf216-7d9a-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: beatfilmfestival/facebook.com

Российский международный фестиваль документального кино Beat Film Festival перенёс даты проведения из-за пандемии коронавируса. Мероприятие, запланированное на период с 27 мая по 7 июня, теперь должно пройти с 21 июля по 2 августа.

Основатель и программный директор Кирилл Сорокин заявил, что новые дни были выбраны в расчёте на то, что к этому моменту ситуация в мире нормализуется, передаёт «Афиша Daily».

Мы следили за происходящим и советовались с дружественными нам фестивалями вроде американского фестиваля кино, музыки и интерактивных технологий South by Southwest и копенгагенского фестиваля документального кино CPH:DOX, которые в кратчайшие сроки переехали в онлайн, — сказал Сорокин.

В феврале члены отборочной комиссии международного фестиваля документального кино Beat Film Festival заявили, что ожидают увидеть «смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом», писал NEWS.ru.