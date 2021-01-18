Банщикова рассказала о проблемах на съёмках сериала «Ищейки»

https://static.news.ru/photo/95dd4544-59a8-11eb-a358-fa163e074e61_660.jpg Анна Банщикова Фото: banshikova_anna/instagram.com

На съёмах нового сезона сериала «Ищейки» актёры работали в жёстких условиях. Работа над картиной проходила в зимнем Геленджике, что наложило свой отпечаток на процесс, рассказала актриса Анна Банщикова.

У нас было много ночных сцен, где герои приезжают на опознание трупов. Между этими сценами ты просто не можешь говорить, потому что замерзает всё лицо. Приходилось как-то греться, мы все надевали на себя миллион утеплений. В каких-то эпизодах даже видно, что мы в кадре выглядим как колобки, потому что поддевали всё, что только можно и нельзя, — сказала Банщикова порталу Sobesednik.ru.

Актриса отметила, что есть сцены, где она не могла стоять на ногах в прямом смысле этого слова.

Ранее NEWS.ru писал, что седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актёра Виталия Семенцова. Он исполнял роль отца Михаила, крестившего новорождённую дочь семейства Буханкиных.