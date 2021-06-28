Блогер BadComedian оценил «угрозы» Тарантино уйти из кино

Американский режиссёр Квентин Тарантино «безумно любит кино» и «горит кинематографом», оставаясь «всё тем же пареньком из видеосалона», рассказал в беседе с NEWS.ru российский блогер Евгений Баженов (BadComedian), оценивая «угрозы» мэтра закончить карьеру режиссёра после 10-го фильма.

По его словам, даже если мастер уйдёт в «небольшой отпуск», то всё равно не сможет «бороться с собой» и снимет 11-ю картину.

[Квентин Тарантино] — один из лучших режиссёров. Мне кажется, что он, хоть и грозится [закончить карьеру режиссёра], но думаю, что у него как у творца есть, возникнет рано или поздно непреодолимое желание что-то ещё сделать. Я думаю, что он обязательно вернётся, если даже уйдёт, — отметил эксперт.

По мнению кинокритика Антона Долина, в подобном заявлении Тарантино нет ничего особенного, так как он «говорил это 100 раз». Своё мнение журналист выразил в разговоре с NEWS.ru.

Американский режиссёр Квентин Тарантино AMPAS/Global Look Press

Режиссёр Квентин Тарантино прославился благодаря дилогии «Убить Билла», фильмам «Криминальное чтиво», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в... Голливуде». Последний вышел в 2019-м. Тарантино дважды получал «Оскар» — в 1995-м и 2013-м. Его талант отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, четырьмя «Золотыми глобусами», премиями «Сезар» и «Сатурн».

Ранее сообщалось, что Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание». Тарантино также рассказал, что некоторые сцены оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма.