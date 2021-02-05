Александр Петров исполнит роль Сергея Есенина

https://static.news.ru/photo/6276f986-6919-11eb-a545-96000091f725_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Александр Петров, которого многие называют «нынешним Безруковым» за большое количество популярных героических ролей, подтвердил, что это прозвище имеет право на жизнь. Дело в том, что артист тоже сыграет Сергея Есенина — поэта русского Серебряного века, вокруг личности и творчества которого споры не утихают по сей день.

Картина в настоящий момент снимается на территории Санкт-Петербурга. Рабочее название — «Декабрь». Снимает фильм о последних днях покончившего с собой поэта режиссёр Клим Шипенко. Он уже работал с Петровым над картиной «Текст». По имеющимся сведениям, в «Декабре» киноманы также увидят Владимира Вдовиченкова, Кирилла Нагиева и не только.

Создание картины в разговоре с журналистами прокомментировала партнёрша Петрова по «Тексту» Кристина Асмус.

Слава богу, я не Айседору Дункан играю. А то Петров — Есенин, я — Дункан. Мы бы точно перебили хейт фильма «Текст», — цитирует Асмус «Экспресс газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Петров показал свой уютный дом. По словам артиста, он очень любит создавать домашнюю атмосферу с помощью свечей и картин.

Так, недвижимость была куплена в 2017 году, сейчас актёр проживает здесь вместе со своей возлюбленной, актрисой Стасей Милославской. В рамках YouTube-проекта «Решайся» Петров признался, что карантин 2020 года стал для него «удивительным временем».