Александр Петров продемонстрировал поклонникам свой дом

https://static.news.ru/photo/9b167068-49cb-11eb-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Masters Of Taste/youtube.com

Российский актёр Александр Петров показал свой уютный дом. По словам артиста, он очень любит создавать домашнюю атмосферу с помощью свечей и картин.

Так, недвижимость была куплена в 2017 году, сейчас актёр проживает здесь вместе со своей возлюбленной, актрисой Стасей Милославской. В рамках YouTube-проекта «Решайся» Петров признался, что карантин 2020 года стал для него «удивительным временем».

Спасибо вселенной, что у нас была такая возможность. Мы ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, пили вина, разговаривали у костра. Никуда не выходили, но нам было здорово, — отметил Петров.

В заключение артист поделился своей главной мечтой — купить небольшую квартиру в историческом центре Рима.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Петров хочет получить на Новый год Деда Мороза с его свитой. Он признался в наивности и отметил, что до сих пор верит в сказочного волшебника.

Также Петров заметил, что рад возможности остаться в Москве и встретить Новый год с родными и близкими.