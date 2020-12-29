Александр Петров продемонстрировал поклонникам свой дом

Российский актёр Александр Петров показал свой уютный дом. По словам артиста, он очень любит создавать домашнюю атмосферу с помощью свечей и картин.
Так, недвижимость была куплена в 2017 году, сейчас актёр проживает здесь вместе со своей возлюбленной, актрисой Стасей Милославской. В рамках YouTube-проекта «Решайся» Петров признался, что карантин 2020 года стал для него «удивительным временем».
Спасибо вселенной, что у нас была такая возможность. Мы ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, пили вина, разговаривали у костра. Никуда не выходили, но нам было здорово, — отметил Петров.
В заключение артист поделился своей главной мечтой — купить небольшую квартиру в историческом центре Рима.
Ранее NEWS.ru писал, что Александр Петров хочет получить на Новый год Деда Мороза с его свитой. Он признался в наивности и отметил, что до сих пор верит в сказочного волшебника.
Также Петров заметил, что рад возможности остаться в Москве и встретить Новый год с родными и близкими.