https://static.news.ru/photo/0793b282-7295-11ea-8900-fa163e074e61_660.jpg Джон Красински Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости. Таким образом он решил поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Шоу получило название Some Good News. В первом выпуске он рассказал об акциях врачей по всему миру, которые не только рискуют своим здоровьем, продолжая работать, но и призывают всех оставаться дома.

Первым гостем шоу стал актёр Стив Каррелл. Вместе они вспомнили о совместной работе над сериалом «Офис», которому в 2020 году исполнилось 15 лет. Красински рассказал, что до съёмок пилотного эпизода работал официантом, и позже вернулся к этой работе, потому считал, что с сериалом ничего не выйдет.

Как писал NEWS.ru, актёры «Офиса» заявили, что обсуждают возможность создания киноверсии телешоу. Исполнители главных ролей начали вести переписку, посвящённую идеям для продолжения истории.