Американский актёр Джон Красински, известный по роли в сериале «Офис», запустил шоу на YouTube, в котором рассказывает только хорошие новости. Таким образом он решил поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Шоу получило название Some Good News. В первом выпуске он
Первым гостем шоу стал актёр Стив Каррелл. Вместе они вспомнили о совместной работе над сериалом «Офис», которому в 2020 году исполнилось 15 лет. Красински рассказал, что до съёмок пилотного эпизода работал официантом, и позже вернулся к этой работе, потому считал, что с сериалом ничего не выйдет.
Как писал NEWS.ru, актёры «Офиса» заявили, что обсуждают возможность создания киноверсии телешоу. Исполнители главных ролей начали вести переписку, посвящённую идеям для продолжения истории.
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