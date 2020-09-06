Актёр Фишер обвинил Warner Bros. в попытках его дискредитировать

https://static.news.ru/photo/8e63dfc6-f053-11ea-be88-fa163e074e61_660.jpg Рэй Фишер в фильме «Лига справедливости» Фото: Warner Bros.

Актёр киновселенной DC Рэй Фишер, сыгравший супергероя Киборга, обвинил студию Warner Bros., что, по его мнению, после разгоревшегося скандала вокруг съёмочного процесса при создании фильма «Лига справедливости» её руководство пытается дискредитировать артиста.

Он опроверг обвинения студии в неготовности сотрудничать с независимой комиссией, расследующей информацию о непрофессиональном поведении отдельных участников съёмочной группы, рассказав о деталях беседы со следователем по видеоконференции, пишет DTF.

Всем спасибо за поддержку и за согласие с моей позицией, несмотря на отчаянные и бессвязные попытки Warner Bros. Pictures дискредитировать меня и защитить власть имущих, — написал актёр в Twitter.

Он отметил, что независимый следователь, который вышел с ним на связь, был нанят не холдингом Warner Media для расследования инцидента, а непосредственно руководством Warner Bros.

Фишер ранее заявлял, что во время съёмок «Лиги справедливости» режиссёр картины Джосс Уидон «вёл себя грубо и непрофессионально», а двое продюсеров Джон Берг и Джефф Джонс не препятствовали этому. Также он сообщил, что глава DC Films Хамада якобы связался с ним в июле и попросил при обнародовании информации не упоминать в рамках этой истории продюсера Джеффа Джонса, оставив в центре скандала Уидона и Берга. Тогда Фишер объявил, что обличит всех четверых.

NEWS.ru сообщал, что киностудия инициировала внутреннее расследование на основании жалоб актёра и привлекла для участия в нём третью — независимую — сторону, однако, как утверждают в Warner Bros., Фишер отказывается помогать расследованию: не общается с комиссией и не предоставляет доказательства неподобающего поведения режиссёра.