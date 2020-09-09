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Абель Феррара представит свой новый фильм в Москве

17:25, 09 сентября 2020
Фото: imdb.com

Американский режиссёр Абель Феррара посетит Москву, чтобы представить свой новый фильм «Сибирь». Мировая премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

Картина рассказывает о человеке, который уезжает подальше от цивилизации, чтобы погрузиться в себя и обрести внутренний покой. В уединении его продолжают терзать видения из прошлой жизни, отмечает ТАСС.

10 сентября в Санкт-Петербурге на киностудии "Лендок" состоится творческая встреча с режиссёром. 11 сентября в Москве в рамках закрытия ART Newspaper Russia Film Festival в кинотеатре "Иллюзион" состоится официальная российская премьера фильма, — заявили организаторы.

В октябре лента выйдет на стриминговом сервисе Wink.

Как писал NEWS.ru, компания Ufo Distribution опубликовала трейлер французского и аргентинского режиссёра Гаспара Ноэ. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.

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