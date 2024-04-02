2-й сезон «Папиных дочек»: когда покажут, кого сыграет Авербух, какой сюжет

Фото: Пресс-служба START

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух в сериале «Папины дочки. Новые»

Телеканал СТС анонсировал выход второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Какой будет сюжет, когда сериал можно будет посмотреть, кого сыграл фигурист Илья Авербух?

О чем будет второй сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Телеканал СТС и платформа START представили трейлер второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». События картины начнутся через полгода после ухода Даши из семьи. В первой сцене ролика Веник опускает в воду бумажный кораблик с обручальным кольцом и, мысленно обращаясь к жене, говорит, что настало время им обоим начать новую жизнь.

Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя разные профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не приводит к катастрофе. На помощь Васильевым, как и всегда, приходят Васнецовы. Кроме того, на выручку Венику прибудет Тамара (Татьяна Орлова) и школьный психолог (Ксения Теплова).

Фото: Пресс-служба START Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

В новом сезоне глава семейства попытается найти жену и продолжит заниматься воспитанием дочерей. Исполнитель главной роли актер Филипп Бледный рассказал, что в продолжении сериала стало больше юмора и действий.

«Во втором сезоне все станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — рассказывал Бледный.

Кого сыграл Илья Авербух в сериале «Папины дочки. Новые»

Режиссерами второго сезона выступили Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы», «Артист») и Аскар Бисембин («Два холма»).

К ролям четырех дочерей Веника Сони, Лизы, Дианы и Арины вернулись Полина Денисова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова. Также зрители увидят полюбившихся Андрея Леонова и Нонну Гришаеву, игравших родителей «папиных» дочек.

В картине также будут Мирослава Карпович (Маша), Дарья Мельникова (Женя), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Ольга Волкова (бабушка «папиных» дочек Антонина Семеновна) и другие актеры. В проекте также вновь будет сниматься Александр Самойленко, запомнившийся по роли лучшего друга Сергея Васнецова стоматолога Антонова.

«Казалось бы, прошло много лет, а зритель не меняется: ему все так же нравятся добрые истории с хорошим финалом. Нет ничего важнее семьи, и я рад быть частью проекта, который напоминает об этом», — признался Самойленко.

Шоураннеры обещают возвращение любимых героев из первых «Папиных дочек» и неожиданные камео. Так, стало известно, что в картине принял участие продюсер ледовых шоу фигурист Илья Авербух. Он принял участие в съемках сцен с женой Лизой Арзамасовой.

Фото: Пресс-служба START Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

«Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актером. Но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне. В „Папиных дочках“ -- так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, -- думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен», — поделился Авербух.

Также компанию звездам в новых сериях составит блогер Влад А4 (Влад Бумага). Судя по тизеру, он появится на празднике, организованном в квартире Васильевых.

Когда выйдет второй сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Первая серия нового сезона выйдет 15 апреля. Посмотреть ее можно будет на телеканале СТС в 19:30, а также на платформе START. Сразу после телеэфира сериал также будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink, Okko, «Иви» и «Кинопоиск».

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