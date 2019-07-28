https://static.news.ru/photo/05f4652a-b13e-11e9-801a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ztmc.zp.ua

На Запорожском титано-магниевом комбинате произошла утечка тетрахлорида титана. Спасателям удалось предупредить испарение химических веществ.

Информация об аварии размещена на сайте региональной Госслужбы Украины по ЧС.

К месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Чтобы предупредить осаждение паров, спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и пены.

В свою очередь работники предприятия перекачали химическое вещество в другую цистерну.

При вдыхании паров титана есть риск поражения слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, а также роговицы глаз. При контакте он вызывает ожоги кожи.

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