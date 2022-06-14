Wildberries начал продажу одежды бренда Zara

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В каталоге онлайн-ретейлера Wildberries появились товары бренда Zara, входящего в испанскую группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России. В ассортименте интернет-магазина одежа и аксессуары. Известно также, что торговые точки, принадлежащие холдингу по-прежнему в РФ закрыты.

Ранее Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti, который также принадлежит Inditex. Сотрудники пресс-службы сетевого магазина заверили, что данная продукция является оригинальной.

Несколькими днями позднее онлайн-ретейлер объявил о старте продаж товаров марки Pull & Bear.

В начале марта Inditex, в которую входят магазины одежды Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti приостановила торговлю в РФ, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Об этом компания сообщила в заявлении испанскому регулирующему органу. Известно, что ей принадлежит более 500 торговых точек по всей России.

В июне руководство холдинга приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Всего их порядка 50.