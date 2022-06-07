Названа причина закрытия ряда магазинов ZARA и Bershka в России

Фото: АГН «Москва»

Компания Inditex, в которую входят магазины одежды ZARA, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняла решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Именно это станет причиной закрытия ряда точек, которые располагаются на российской территории.

Всего в России насчитывается около 500 магазинов данной компании, каждый 50-й из них будет закрыт. Следовательно, каждый 10-й магазин перестанет работать.

Владельцы бизнеса решили уже сейчас расторгнуть договоры об аренде помещений в ряде торговых центров. В частности, речь идет о помещениях, которые Zara и другие бренды арендовали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах. При этом все же речи о полном уходе с рынка этих сетей магазинов пока не идет, — сообщает PRIMPRESS.

При этом отмечается, что при возможном возвращении на российский рынок откроются только самые прибыльные магазины.

Ранее стало известно, что магазины Zara могут вернуться в Россию под новым брендом, созвучным со старым названием. Таким образом ретейлер хочет возобновить продажи в стране, но сделать это можно либо с помощью переоформления бизнеса, либо через российского партнера, как в ситуации с «Макдоналдсом».