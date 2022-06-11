Pull&Bear вернулся в Россию на Wildberries

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На Wildberries можно приобрести товары марки Pull&Bear. Ранее такой возможности не было, поскольку бренд входит в группу компаний Inditex, приостановившую ранее продажи в России.

В настоящее время на маркетплейсе есть страница магазина — ссылку на нее пользователи увидят сразу, как откроют приложение. Перейдя по ней, клиенты сервиса смогут заказать одежду и аксессуары. Цены товаров колеблются от 389 рублей до 10599. Продавец сообщает, что любая заказанная вещь будет доставлена на следующий день после совершения покупки.

Коллекция, представленная на сайте, в основном состоит из теплых вещей: курток, свитшотов. свитеров, кардиганов, джинс и ботинок. Летний же ассортимент товаров достаточно узок.

Ранее Wildberries начал продажу одежды бренда Massimo Dutti, также принадлежащей Inditex. Она также владеет компанией Zara, товары которых перестали быть доступны в офлайн-магазинах, однако на российском маркет-плейсе их можно приобрести. Еще одна «дочка» Inditex Bershka пока не сообщала о восстановлении работы.