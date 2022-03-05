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Владелец бренда Zara заявил о приостановке деятельности в России

13:46, 05 марта 2022
Владелец бренда Zara заявил о приостановке деятельности в России Фото: Fotostand / Gelhot/Global Look Press
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Испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Об этом компания сообщила в заявлении испанскому регулирующему органу, передаёт Reuters. Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России, включая магазины брендов Bershka, Pull & Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti.

В сложившихся обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность коммерческой деятельности в Российской Федерации и временно останавливает активность на её территории, — заявил владелец компании Zara.

Агентство отмечает, что компания генерировала около 8,5% операционной прибыли в России.

В ходе дневного брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что зарубежные компании со временем вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное. Он также спрогнозировал период бурного экономического роста после упадка.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро. Если же активная фаза военной спецоперации РФ на Украине завершится до конца месяца, не исключено возвращение компаний на российский рынок.

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