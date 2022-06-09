X5 Retail Group закроет сеть гипермаркетов «Карусель»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Вывеска гипермаркета «Карусель» на Бартеневской улице в Москве

Российский ретейлер X5 Retail Group закроет сеть гипермаркетов «Карусель» в связи с малой посещаемостью. Компания владеет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Рыжик», сообщает Primpress.

По словам источника издания, люди перестали посещать гипермаркеты с большими площадями и начали отдавать предпочтение маленьким магазинам в шаговой доступности от дома. Именно поэтому владельцы X5 приняли решение закрыть «Карусель».

Также они отмечают, что ликвидация торговых точек будет происходить постепенно. Несколько из них закрылось уже в прошлом году. На их месте будут появляться магазины других сетей.

Стоит отметить, что в апреле X5 сообщила о приостановке программы развития и реконструкции розничных магазинов.

В марте программы развития и реконструкций розничных магазинов приостановлены, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год, — рассказали в компании.

Ранее торговая сеть «Пятерочка» отчиталась об открытии 18-тысячного магазина в России. По словам гендиректора компании Владислава Курбатова, сеть делает всё возможное, чтобы сохранить цены доступными для покупателей.