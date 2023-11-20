«Вкусвилл» приобрел активы популярного семейного кафе «Вкусвилл» приобрел бренд и основные активы сети кафе «АндерСон»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ритейлер «Вкусвилл» приобрел бренд и активы сети семейного кафе «АндерСон», сообщила основатель заведения общепита Анастасия Татулова в своем Telegram-канале. По данным издания «Коммерсант», сделка обошлась «Вкусвилл» в 600–800 млн рублей. Приобретение активов позволит ему расширить группу потребителей и каналы поставки продуктов, отмечается в газете. Сеть кафе «АндерСон» работала с 2009 года, она владеет 38 заведениями и фабрикой-кухней.

С сегодняшнего дня «АндерСон» является частью экосистемы компании «ВкусВилл», которая стала 100% владельцем бренда и базовых активов, — написала Татулова.

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В «Монетке» работали более 23 тысяч сотрудников. Выручка компании за 2022 год составила 177,8 млрд рублей, а темп прироста — 29%. За первые шесть месяцев 2023 года выручка компании составила 192 млрд рублей, что на 16,8% выше прошлогодних показателей.