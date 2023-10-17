«Лента» купила «Монетку» Розничная сеть «Монетка» передаст «Ленте» свыше двух тысяч магазинов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Один из ведущих российских продуктовых ретейлеров «Лента» выкупил сеть магазинов у дома «Монетка», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По данным издания, согласно договору, «Ленте» передадут свыше двух тысяч магазинов.

Приобретение сети «Монетка» — это последовательный шаг на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты», который позволит сформировать игрока со значительными перспективами роста рыночной доли и акционерной стоимости, — говорится в обосновании сделки.

Условия сделки предполагают передачу 2120 магазинов общей площадью 606 тысяч квадратных метров, большинство из которых располагается на Урале и в Западной Сибири. Своим приобретением «Лента» намерена усилить присутствие в этих регионах. Сумма сделки при этом не разглашается.

В «Монетке» работают более 23 тысяч сотрудников. Выручка компании за 2022 год составила 177,8 млрд рублей, а темп прироста — 29%. За первые шесть месяцев 2023 года выручка компании составила 192 млрд рублей, что на 16,8% выше прошлогодних показателей.

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