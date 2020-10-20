В России могут появиться гостиницы для инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5e70391c-12f5-11eb-89c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Некоторые российские гостиницы могут перепрофилироваться в отели для заражённых коронавирусной инфекцией. Это поддержит бизнес и заодно поможет в борьбе с пандемией.

В некоторых регионах России не хватает мест в больницах для заражённых. Спрос на гостиницы хотя и восстанавливается после первой волны, но не даёт максимально возможную загрузку. Не исключаю, что кто-нибудь из наших 40 тысяч гостиниц решится «хайпануть» на этой теме и попробовать скопировать пример, — рассказал РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Вадим Прасов, комментируя информацию зарубежных СМИ об открытии в чешской столице отеля для коронавирусных постояльцев.

Издание уточняет, что четырёхзвездочная гостиница в Праге накануне начала приём гостей только со справкой о положительном результате теста на COVID-19. С начала акции в отель из 55 номеров заехали три клиента, ещё 10 забронировали места. В почти бесконтактном сервисе имеется дежурный врач, который может в случае необходимости организовать госпитализацию. Постояльцам разрешается выходить из номера только для общения с медиками и курьерами. По окончании проживания номер на сутки закрывается на дезинфекцию.

Российский эксперт считает, что в отечественных отелях уже предусмотрены все возможные меры для безопасного проживания даже заражённых коронавирусом. Гостиницы исполняют все предписания Роспотребнадзора, поэтому ничего особенно сложного для применения чешского опыта не потребуется.

Прасов добавил, что такая бизнес-модель не будет массовой или высокоприбыльной, так как если у кого-то из постояльцев возникнут осложнения или случится резкое ухудшение здоровья, что часто бывает при COVID-19, то у отеля будут проблемы.

Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%, при этом у 20% всех госпитализированных с этим диагнозом заболевание протекает в лёгкой форме. На конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» чиновник также отметил, что строительство большого количества инфекционных больниц в России для пациентов с коронавирусом неоправданно, так как впоследствии они будут простаивать. Перепрофилирование уже имеющихся больничных коек он назвал самым оптимальным вариантом. По словам Гриднева, в период первой волны пандемии в России была хорошо отработана стационарная часть оказания помощи, амбулаторная же часть «значительно страдает», писал NEWS.ru.