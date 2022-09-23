В Минсельхозе намерены восполнить нехватку говядины беспошлинным импортом «Коммерсант»: в Минсельхозе намерены восполнить нехватку говядины беспошлинным импортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа свежего мяса на Дорогомиловском рынке в Москве

Минсельхоз намерен продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год в рамках квоты в 200 тысяч тонн. В Минэкономики данное предложение уже рассматривается, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в 2022 году эта мера должна была снизить цены на внутреннем рынке, однако, по мнению производителей говядины, она только привела к сокращению рентабельности производства внутри страны.

Как рассказала гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская в первом полугодии в стране не получилось нарастить производство говядины. Так, по данным Росстата, с января по август включительно объемы снизились на 3,3% год к году, до 866 тысяч тонн в убойной массе.

Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит, — считает Романовская.

Однако гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал о негативном влиянии на отрасль беспошлинного ввоза. По его словам, он спровоцировал снижение цен на закупку скота у фермеров, также ряд компаний был вынужден приостановить инвестиционные планы.

Еще один собеседник издания указал на несбывшиеся опасения отечественных производителей — предоставление льготы импортерам мяса не привело к увеличению объема импорта.

Ранее стало известно, что в середине августа Минсельхоз готовил дополнительные меры поддержки рынка говядины. Это единственный из основных видов мяса, производство которого сократилось в первом полугодии 2022 года. Чтобы решить проблему, производителям могут начать выделять субсидии на откорм бычков молочных пород на убой. Тогда же участники рынка выступали еще и за отмену квоты на беспошлинный импорт говядины.