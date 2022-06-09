В «Макдоналдсе» показали новый логотип

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придет на смену «Макдоналдсу», выбрала новый логотип. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании, на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки желтого цвета символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг отсылает к бургеру.

Да, все верно, — ответили в компании на вопрос о подлинности логотипа.

Рекламную кампанию с новым логотипом запустят до конца дня, однако название новой сети пока неизвестно. Работа в этом направлении еще идет, выбор будет сделан между восемью названиями, которые зарегистрированы в Роспатенте.

Все российские рестораны сети быстрого питания, ранее принадлежавшие компании «Макдоналдс», откроются в течение двух месяцев, заявил ранее новый владелец бизнеса Александр Говор. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов, еще семь зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Он уточнил, что несколько ресторанов откроются в городах Центральной России, ещё около 20 будут открыты до конца 2022 года. Кроме того, в ближайшие годы предполагается увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране.

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять сетью под новым брендом, среди вероятных названий которого — «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

Отмечается, что меню в ресторанах после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти». В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.