В «М.Видео-Эльдорадо» заморозили цены на 140 наименований техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о заморозке цен на 140 наименований в различных категориях электроники и бытовой техники, сообщает пресс-служба компании. Речь идёт о цифровой, компьютерной и технике для дома, а также о товарах для приготовления и хранения еды. Ретейлер отметил, что условия продлятся до конца марта с возможностью продления.

Интересы и потребности клиентов находятся в центре всего, что мы делаем, а одним из основополагающих принципов компании является «неравнодушие во всём», — заявил коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьёв.

Также отмечается, что программа с низкими ценами на ассортимент будет действовать в большинстве из 370 городов как в магазинах, так и онлайн.

В Минпромторге ранее рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране.