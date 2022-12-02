Reuters: Airbus откажется от титана из России

Фото: UAC/Global Look Press

Авиастроительная компания Airbus намерена отказаться от импорта российского титана, сообщает Reuters. Глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн заявил, что это произойдет в течение нескольких месяцев.

Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать точную дату, это довольно сложный процесс, но это произойдет, — подчеркнул представитель Airbus.

В РИА Новости уточнили, что российская корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Она обеспечивала потребности Airbus в титане на 60%.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что нарушения в цепочках поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing временно остановить производство узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. До этого Boeing приостановила закупку титана в России, а также закрыла технические отделы в Москве и Киеве.