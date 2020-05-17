Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

https://static.news.ru/photo/29e44d96-97d5-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге самых богатых предпринимателей Великобритании, его состояние оценивается в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд).

Состояние главы холдинга USM («Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group), выросло на $412 млн по сравнению с 2019 годом. На восьмую строчку рейтинга Усманов поднимался дважды — в 2018 и 2019 году. В минувшем году в топ-10 вошёл также российский бизнесмен Роман Абрамович (9 место) и Михаил Фридман (10 место), передаёт ТАСС.

На первом месте рейтинга — Джеймс Дайсон (компания по производству техники Dyson), на втором предприниматели из Индии Шри и Гопи Хиндуя, а также бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены. Состояние каждого из разделивших вторую строчку списка оценивается в 16 млрд фунтов ($19,37 млрд). Хиндуя занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и продажей товаров широкого потребления. Братья Рубены сделали состояние на алюминиевом рынке России в 90-е годы прошлого века, теперь занимаются недвижимостью и участвуют в венчурном капитале.

Как писал NEWS.ru ранее, акционеры USM Holdings проявляют интерес к компании — партнёру сирийского телекоммуникационного оператора MTN Рами Махлуфа. Алишер Усманов близок к тому, чтобы полностью завладеть компанией. По данным источников, MTN принадлежат Investcom Mobile и Invest Telecom.