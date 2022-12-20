«Транснефть» получила заявки от Польши и ФРГ на прокачку нефти на 2023 год

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Транснефть» уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава российской компании Николай Токарев. По его словам, заявка со стороны Польши составляет три миллиона тонн.

Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: «На следующий год три миллиона тонн дайте нам». И на декабрь — 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку, — сказал Токарев.

Ранее авторы издания Foreign Policy предположили, что установленная предельная цена на российскую нефть не сократит расходов Москвы, но серьезно ударит по европейцам. Согласованная странами ЕС, США и G7 предельная стоимость нефти на уровне $60 за баррель не может существенно снизить прибыль России, хотя при этом и подается как победа.

В частности, журнал приводит данные нефтяных котировок и сделок, согласно которым российская нефть продавалась по цене около $60 за баррель в среднем. При этом скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. Стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления ограничения в силу упала до $76. В дальнейшем FP предрекает жалобы от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.