Названы проигравшие от потолка цен на российскую нефть FP: установленная Западом максимальная цена на нефть ударит по европейцам

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Издание Foreign Policy считает, что установленная предельная цена на российскую нефть не сократит расходов Москвы, но серьезно ударит по европейцам. Согласованная странами ЕС, США и G7 предельная стоимость нефти на уровне $60 за баррель не может существенно снизить прибыль России, хотя при этом и подается как победа, пишет издание.

В частности, журнал приводит данные нефтяных котировок и сделок, согласно которым российская нефть продавалась по цене около $60 за баррель в среднем. При этом скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. Стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления ограничения в силу упала до $76.

На Западе, несмотря на желание навредить России, опасались, что введение предельных цен на нефть РФ поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке. И уже в январе ЕС будет пересматривать ограничение цены. Польша, к примеру, настаивает на снижении планки до $30 за баррель, Греция, Кипр и Мальта, которые зарабатывают на транспортировке энергоресурса, выступают против такой меры.

Разногласия по этому вопросу могут создать трудности с сохранением единства в вопросе топливных санкций. ЕС еще до введения ценового потолка взял курс на отказ от российского горючего, так что на финансы Кремля эта мера не должна повлиять. В частности, FP предрекает жалобы от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет скоро опубликован. По словам представителя Кремля, сейчас согласовываются последние детали.