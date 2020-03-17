https://static.news.ru/photo/97bd3bd4-67f6-11ea-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 80% работодателей не смогли обеспечить своему персоналу возможности для удалённой работы, а треть работодателей вообще не предприняла никаких мер для предупреждения распространения коронавируса, следует из опроса, проведённого Head Hunter.

Ещё 12% опрошенных рассказали, что их компании закупали антисептики, измеряли температуру сотрудников в 11% офисов. Чаще убираться стали в 7% организаций, пишут «Известия».

По данным аналитического центра «Битрикс», 35% работодателей не рассматривают вариант перевода сотрудников на «удалёнку». При этом работать дистанционно невозможно без разрешения администрации компании, за исключением принудительного карантина, пояснили в Минтруде.

Как писал NEWS.ru ранее, мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным.