Титов предложил способ спасти кальянные от закрытия после 30 октября

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Кальянные необходимо вывести в отдельный вид деятельности и спасти, таким образом, от закрытия в связи с запретом на курение кальянов и электронных сигарет в общественных местах, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Такое предложение, как рассказали в пресс-службе омбудсмена, он изложил письме министру экономического развития Максиму Решетникову, передаёт «Интерфакс».

Запрет на курение кальянов и вейпов в связи с их приравниванием к табачным изделиям вступит в силу 30 октября 2020 года. В связи с этим рестораторы пожаловались Титову, что потеряют до 20% оборота, так как предоставление посетителям кальянов дает увеличивает средний чек. Титов предложил разделить залы для курящих кальян и некурящих, а отдельным кальянным — присвоить новый ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

В аппарате бизнес-омбудсмена под кальянным клубом понимают специализированное помещение с усиленной системой вентиляции для клиентов строго с 18 лет, отвечающее требованиям федерального и регионального законодательства, а также правилам противопожарной безопасности. Отмечается также, что требования к вентиляции в таких заведениях должны быть уточнены в правилах пожарной безопасности и СанПиНах.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 января 2021 года курильщиков в России ждут новые ограничения. Как сообщается в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима», теперь курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта.