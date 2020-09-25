С 2021 года в России введут запрет на курение в больницах

https://static.news.ru/photo/43ba72a8-ffc3-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2021 года курильщиков в России ждут новые ограничения. Как сообщается в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима», теперь курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта.

Кроме того, курить будет нельзя на объектах по производству взрывчатых веществ, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также хлебоприёмных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Исключения составят специальные отведённые места для курения, созданные в соответствии с правилами российского законодательства.

В России антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах, действует с 1 июня 2013 года. Согласно закону курить можно на расстоянии не менее 15 м от входов в общественные помещения, а в офисах — только в специально оборудованных комнатах.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Владимир Путин утвердил новые нормы, которые распространяют антитабачное законодательство на электронные сигареты, кальяны и снюсы. За его нарушение будут применяться те же штрафные санкции, которые предполагаются для потребителей традиционных сигарет. Речь идёт о запрете продажи несовершеннолетним, о курении в общественных местах и помещениях, а также о запрете рекламы, включая теле- и видеофильмы, а также театрально-зрелищные представления. Кроме этого, был введён запрет на курение в коммунальных квартирах.