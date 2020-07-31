Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам

https://static.news.ru/photo/12b10f02-d348-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин утвердил новые нормы, которые распространяют антитабачное законодательство на электронные сигареты, кальяны и снюсы. За его нарушение будут применяться те же штрафные санкции, которые предполагаются для потребителей традиционных сигарет.

При этом размер взысканий остаётся прежним, сообщает РИА Новости.

Документ распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на вейпы, снюсы и кальяны, а также вводит административную ответственность за нарушение ограничений, связанных с их использованием и оборотом. Речь идёт о запрете продажи несовершеннолетним, о курении в общественных местах и помещениях, а также о запрете рекламы, включая теле- и видеофильмы, а также театрально-зрелищные представления.

Кроме этого введён запрет на курение в коммунальных квартирах.

В правах и обязанностях граждан также прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Предусмотрена медицинская помощь тем, кто пытается справиться с пагубной привычкой.

Закон был принят Государственной думой 22 июля.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал о росте числа потребителей никотиносодержащей продукции. По его словам, стало больше тех, кто пристрастился к вейпам и кальянам, которые люди ошибочно считают менее вредными.