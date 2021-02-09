Российские авиакомпании отказались от создания «дочек»-лоукостеров

https://static.news.ru/photo/2fc66840-6abe-11eb-a40b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании РФ на данный момент отказались от идеи создания лоукостеров как дочерних предприятий или внутри авиационных групп.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил об этом в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации. Он отметил, что инвесторов может заинтересовать создание лоукостеров, когда объём пассажирских перевозок восстановится до допандемийного уровня.

В 2020 году мы наблюдали снижение объёмов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров, — цитирует Нерадько ТАСС.

Минтранс ожидает, что в наступившем году финансовое положение российских авиакомпаний выправится. Согласно одному из прогнозов, внутренний пассажиропоток для перевозчиков в 2021 году может превысить показатели рекордного 2019 года. На международных направлениях авиакомпании России могут перевезти до 30 млн пассажиров за год.

Ранее член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что в 2021 году цены на авиабилеты на зарубежные направления могут вырасти на 10%, передавал NEWS.ru.