«Норникель» подтвердил намерение реализовать «серный проект»

https://static.news.ru/photo/bfacd082-c133-11ea-bb68-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Руководство «Норникеля» намерено реализовать «серный проект» вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств. До 2025 года в проект по снижению серных выбросов в Норильске компания планирует вложить $3,5 млрд.

«Серный проект» — самый большой и значимый экологический проект «Норникеля», который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в Норильске, — сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что затраты «Норникеля» на реализацию «серного проекта» не зачтутся в счёт погашения экологического ущерба от ЧП в Норильске, поскольку не имеют отношения ни к аварии на ТЭЦ, ни к её ликвидации.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 млрд рублей и почвам на сумму 738 млн рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена в августе. При этом, в «Норникеле» уже оспорили данные Росприроднадзора о размере экологического ущерба. В компании считают, что расчёты основаны на принципах, которые «привели к искажению результатов».Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент, который учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. А в «Норникеле» подчёркивают, что компания незамедлительно приступила к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, поэтому некорректно применять максимальный коэффициент.

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Они отравили почву и загрязнили реки, сделав их непригодными для планктона и рыбы. Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение нефтепродуктов только к утру 5 июня.