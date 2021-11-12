«Никто не пытается разобраться»: Лавров о санкциях против «Аэрофлота»

Глава МИД России Сергей Лавров считает глупостью возможное введение санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Как писали СМИ, авиакомпания якобы была причастна к перевозке жителей стран Ближнего Востока в Минск, однако Лавров подчеркнул, что «сопоставить обвинения против авиаперевозчика не составляет никакого труда, информация о рейсах находится в открытом доступе».

Однако, по его словам, никто не пытается разобраться в ситуации, европейские политики предпочитают просто обвинять «Аэрофлот».

Я думаю, Москва должна реагировать просто — надо игнорировать всё это пустословие и резкие аррогантные заявления, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» — все понимают, что это глупость, — сказал Сергей Лавров.

Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщили, что данные СМИ о санкциях против перевозчика — враньё. Регулярных рейсов компании в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул — Минск сейчас просто нет.

Санкции Евросоюза в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии маловероятны. Меры могут быть приняты против компаний, совершающих чартерные рейсы, также ранее уточнил источник в Еврокомиссии.