Названы самые востребованные среди российских ученых отрасли для стартапов «Сколково»: ученые назвали медицину самой перспективной отраслью для стартапов

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Медицинская сфера считается самой перспективной отраслью для запуска стартапов среди ученых в России, показал опрос, проведенный аналитиками «Стартап Академии» школы управления «Сколково». Согласно результатам исследования, дополнительное предпринимательское образование уже имеют или получают 51% научных работников. Итогами «Сколково» поделилось с NEWS.ru.

Ученые — двигатель инноваций, но их идеи нуждаются в переводе на язык бизнеса. Образование, облегчающее этот переход, и гранты, которые поддерживают этот процесс, являются ключевыми звеньями для трансформации их проектов в успешные стартапы, — заявила продюсер программы «Стартап Академия» Дарья Приц.

Согласно итогам опроса, 33% респондентов считают наиболее перспективным запуск стартапов в медицине. Каждый четвертый назвал искусственный интеллект и машинное обучение. По 12% опрошенных назвали таковыми строительство и космические технологии.

О возможности получения гранта на обучение по созданию стартапа оказалось известно лишь трети (29%) респондентов. Большинство опрошенных (93%) хотели бы воспользоваться ей.

Основными барьерами для запуска научного стартапа участники опроса назвали недостаток финансов (45%), а также нехватку знаний в бизнесе и сложности с поисками каналов для привлечения инвесторов (по 32%). Почти каждый пятый (21%) пожаловался на недостаточную поддержку со стороны государства, а 12% — на отсутствие партнера для собственного дела.

Среди ученых, уже имеющих опыт в запуске стартапов, наиболее частым препятствием на начальном этапе стал недостаток опыта в предпринимательстве (29%). Проблемы с поиском инвесторов назвали 25% респондентов, а 24% — недостаток финансирования. Бизнес-партнера не смогли найти 22% опрошенных, а каждый шестой (15%) не смог донести свои идеи до инвесторов. И еще 7% опрошенных признались, что не справились с функциями управления.

Опрос проводился в декабре 2023 года. Его участниками стали 1229 руководителей и сотрудников малых и средних российских предприятий, основателей стартапов и научных сотрудников из российских городов с населением более 100 тысяч человек.

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