Названа причина прекращения поставок нефти в Польшу В «Траснефти» заявили, что поставки нефти в Польшу прекращены из-за неоплаты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Польшу были прекращены по причине неоплаты, заявил в беседе с РИА Новости советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. По его словам, Польша также не оформила маршрутные поручения, поэтому поставки нефти были исключены из графика.

На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО «Транснефть» не осуществляется, — сказал Демин.

25 февраля директор польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что Россия перестала поставлять нефть в страну по трубопроводу «Дружба». По его словам, страна была готова к полному прекращению поставок, поэтому за последние годы снизила долю закупаемой у РФ нефти до 10%.

По мнению военного корреспондента Дмитрия Стешина, Россия перестала поставлять в Польшу нефть по трубопроводу «Дружба» после передачи Киеву танков Leopard 2. Он считает, что подобные меры против Варшавы нужно было вводить еще до поставок военной техники.