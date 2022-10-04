Две компании завершат слияние своих торговых сетей до конца 2023 года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе «МегаФона».
В обновленных салонах абоненты и «МегаФона», и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить сим-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей, — сообщил собеседник NEWS.ru.
Все сотрудники торговых точек проходят обучение, чтобы консультировать клиентов двух операторов по любому вопросу. Первые три совместных кобрендинговых салона уже начали работать в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. С помощью объединения магазинов компании планируют увеличить количество посетителей салонов на 15%.
У «МегаФона» и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг. Но потребности аудитории в части сервиса и покупки электроники идентичны. У «МегаФона» традиционно эффективная розничная сеть: мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции. Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса, — добавил операционный директор «МегаФона» Олег Телюков.