«МегаФон» и Yota начали объединять свои магазины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две компании завершат слияние своих торговых сетей до конца 2023 года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе «МегаФона».

В обновленных салонах абоненты и «МегаФона», и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить сим-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей, — сообщил собеседник NEWS.ru.

Все сотрудники торговых точек проходят обучение, чтобы консультировать клиентов двух операторов по любому вопросу. Первые три совместных кобрендинговых салона уже начали работать в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. С помощью объединения магазинов компании планируют увеличить количество посетителей салонов на 15%.