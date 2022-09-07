Жвачки Orbit и Eclipse лишатся 80% вкусов из-за дефицита ингредиентов в РФ Mash: марки жвачек Orbit и Eclipse на 80% сократят линейку вкусов из-за нехватки ингредиентов

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С полок российских магазинов в скором времени может исчезнуть 80% вкусов жевательных резинок Orbit и Eclipse, сообщает Mash. Это связано с дефицитом ингредиентов для производства этого продукта с разными вкусами, который был вызван последствиями от санкций против России и проблемами в логистике.

Ранее, как отмечает издание, Wrigley, являющейся дочерней компанией Mars Incorporated, выпускала для российских заводов 15-16 вкусов Orbit (с дополнительными вкусами 21-22) ежедневно. Однако сейчас останется всего лишь четыре вкуса — банан-клубника, бабл-гам. нежная мята и классика.

У Eclipse же останется только ягодный вкус, пишет Mash.

Отмечается, что батончики Snickers, Mars, палочки Twix и конфеты M&M’s в России останутся.

В августе швейцарская компания по производству шоколада Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Производитель добавил, что будет продолжать оказывать поддержку сотрудникам из РФ и будет действовать согласно местному законодательству.

С начала спецоперации на Украине многие компании приняли решение приостановить деятельность в РФ и Белоруссии. Многие из них заявили, что из-за сложившейся обстановки бизнес в России стало вести невозможно, в частности из-за проблем с логистикой. Об уходе с российского рынка ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие бренды.