Качество фритюрного масла во «Вкусно – и точка» будут проверять на глаз Mash: качество фритюрного масла во «Вкусно – и точка» будут проверять на глаз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Качество фритюрного масла в сети ресторанов «Вкусно – и точка» теперь будут определять на глаз, передает Mash. Ранее оно определялось индикаторными полосками, которые опускались в кипящее масло и показывали его качество, и не пора ли его менять. Вскоре этот «инструмент» будет недоступен, количество оставшихся полосок, ранее закупленные про запас иссякают.

США, как пишет Mash, больше не поставляют тест-полоски в Россию.

Однако руководство сети быстрого питания сообщило о планах начать тестирование их российских аналогов, сколько времени на это уйдет, неизвестно.

Издание «Подъём» связалось с пресс-службой «Вкусно – и точка», где сообщили, что руководство сети нашло другого поставщика, однако пока что качество масла будут определять по вкусу, цвету и запаху.

Мы уже нашли альтернативного поставщика, у которого будут закупаться аналогичные полоски для определения качества фритюрного масла, — сказали в пресс-службе.

Ранее «Вкусно — и точка» направила в Роспатент заявки на регистрацию новых названий для колы «Кола — и точка» и «ТочкаКола», а также для детских наборов с игрушкой «Кидс Комбо» вместо Happy Meal. Однако в пресс-службе компании сообщили, что еще не выбрали поставщика газировки.