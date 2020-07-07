Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

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Правительство РФ намерено ввести дополнительные меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Для бизнесменов, превысивших лимиты по выручке или персоналу, будет действовать переходный налоговый режим.

Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности, для этого внесём изменения в законопроект, который уже прошёл первое чтение в Государственной думе, — цитирует ТАСС председателя правительства Михаила Мишустина.

По его словам, в настоящее время предприниматели, чей доход превысил 150 млн рублей или численность персонала вышла за пределы 100 человек, вынуждены переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто ещё не готов к таким изменениям, Мишустин предложил воспользоваться переходным налоговым режимом, который допускает большее предельное значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении налоговых ставок.

Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения, — подчеркнул премьер-министр.

Как писал NEWS.ru, около 40% компаний в России заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В исследовании принимали участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса. Несмотря на то что по итогам опроса было выявлено ухудшение делового климата, в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды продемонстрировали рост. Значение сводного индекса РСПП в июне по сравнению с маем выросло до 39,4 пункта (май — 35,9). Большинство компонентов также показали рост, однако их показатели по-прежнему находятся ниже докризисного уровня, отметили авторы исследования. В частности, рост продемонстрировали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса. Так, первый достиг отметки в 37,7 пункта, а второй — 33,4. Выросли и индикаторы b2b и логистики, несмотря на то что в последние месяцы по ним фиксировались рекордные падения. В июне они составили 39,7 и 41,9 балла соответственно.