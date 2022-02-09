«Ингосстрах» стал генеральным партнером Большого театра

Страховая компания «Ингосстрах» стала генеральным партнером Большого театра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

Договор о сотрудничестве был подписан генеральным директором «Ингосстраха» Андреем Ларкиным и гендиректором Большого театра Владимиром Уриным. Таким образом «Ингосстрах» становится партнером Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на совершенно новом, более качественном и масштабном уровне, заявили в компании.

«Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают не первый год. К примеру, в 2021 году были проведены несколько совместных крупных мероприятий в рамках договора о партнёрстве. Благодаря этому жители разных регионов России смогли увидеть выступления ведущих солистов Большого театра, не покидая своих городов. При поддержке «Ингосстраха» артисты Большого посетили Красноярск и Нижний Новгород, а студенты местных хореографических училищ получили возможность побывать на их репетициях. В Красноярске 1 июля был показан балет «Раймонда» с участием звезд Большого театра — Алены Ковалевой и Дениса Родькина. В Нижнем Новгороде 1 сентября прошел торжественный гала-концерт по случаю празднования 800-летнего юбилея города. В программе были фрагменты самых известных балетов, которые идут сейчас в репертуаре театра: «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Дон Кихот», «Драгоценности» и другие. Примы и премьеры, солисты Большого театра выступали в сопровождении оркестра первого театра страны под управлением дирижера — заслуженного артиста России Антона Гришанина.

Также «Ингосстрах» запустил информационно-просветительский портал «IngoDance», посвященный балету и современному танцу. Авторы проекта поставили перед собой задачу интересно, доходчиво и не поверхностно рассказать аудитории о классической и современной хореографии, истории балета и известных личностях.

Кроме того, в сентябре 2021 года «Ингосстрах» принял участие в ежегодном сборе труппы Большого театра, посвящённом началу нового, 246-го театрального сезона. Традиционно в этот день вручаются премии артистам за особые достижения по итогам сезона. «Ингосстрах» курировал одну из номинаций премии — «Самый яркий исполнитель проекта „Четыре персонажа в поисках сюжета“». Им стал премьер балета Большого театра Артемий Беляков. В рамках премии компания обеспечила победителю финансовый грант в размере 200 тысяч рублей, а также подарила флагманский страховой продукт «Забота о главном».

Артемий Беляков belartemy/vk.com

На 2022 год также запланировано множество совместных мероприятий, направленных на популяризацию искусства в России.

По словам генерального директора «Ингосстраха» Андрея Ларкина, компания гордится проектами, которые удалось реализовать вместе с Большим театром.

Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты, например, гастроли солистов театра по городам России, дали возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра в рамках Молодежной балетной программы — и мы гордимся успехами в этом направлении. «Ингосстрах» — это компания, сочетающая свой 75-летний опыт с технологичностью и постоянным движением вперед. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром, ведь наше сотрудничество уже стало частью ДНК нашей компании, — отметил Ларкин.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин поблагодарил партнеров за сотрудничество и отметил важность просветительских проектов в российских регионах.

Владимир Урин Сергей Булкин/NEWS.ru

«Большой театр — это, действительно, особый масштаб. Наши гастроли по России требуют серьёзных организационных и финансовых усилий. Мы очень рады, что в лице компании „Ингосстрах“ нашли верного партнёра, поскольку благодаря таким выступлениям мы дали возможность жителям разных городов нашей страны стать зрителями Большого театра. Прекрасным начинанием стала и Молодёжная балетная программа — ведь в балете так важна преемственность и воспитание новых талантливых кадров. В рамках нового статуса „Ингосстраха“ как партнёра, мы будем продолжать реализацию просветительских проектов, приобщающих жителей нашей страны к искусству музыкального театра», — сказал он.

Ранее «Ингосстрах» отчитался о двукратном росте онлайн-урегулирования по КАСКО. В 2021 году в мобильном приложении IngoMobile зарегистрировано почти 40 500 случаев удалённого урегулирования убытков.

Реализация проектов в области культуры и искусства — важная часть стратегии развития «Ингосстраха». Компания регулярно поддерживает проведение мероприятий на различных уровнях. Многие проекты были реализованы при личной поддержке и курировании Олега Дерипаска — одного из самых узнаваемых общественных деятелей России. Бизнесмен, любящий искусство и поддерживающий проекты Большого театра, смог оказать значительное влияние на реализованные и будущие мероприятия в рамках партнерства «Ингосстраха» и Большого театра.