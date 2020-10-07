Индекс цифровой зрелости строительных компаний презентовали на РИФ

https://static.news.ru/photo/05836d58-08ad-11eb-b5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммуникационное агентство Salo при аналитической поддержке Кластера «РАЭК/Реклама и маркетинг» опубликовало Индекс цифровой зрелости российского бизнеса SDI360°, который помогает оценить уровень цифровой зрелости компании относительно конкурентов или сравнить отрасли между собой. Результаты исследования и их интерпретация были представлены на РИФ in the City 21 сентября.

В рамках исследования были проанализированы 50 строительных компаний по 36 параметрам, которые можно подразделить на 3 категории: представленность в интернете, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи.

Некоторые цифры и факты:

Сайт есть у всех компаний из рейтинга, при этом 16% сайтов грузится долго, и 84% очень долго. Скорость загрузки сайта — зона роста для всех.

Самые популярные соц. сети — это Инстаграм и «ВКонтакте», ими пользуется 84% и 86% компаний соответственно. Аккаунты в TikTok не были обнаружены ни у кого.

Типовая структура источников трафика: поиск + контекст (60%), прямые заходы на сайт (25%), e-mail (8%), соцсети (6%), и прочее (1%).

Еще одна зона роста — это коммуникации в интернете. У 28% единственный канал коммуникации — телефон.

Только 8% компаний готовы принять все детали заказа через мессенджеры.

72% так или иначе упоминаются в деловых СМИ, но большая часть строительных компаний не использует PR для продвижения (менее 10 упоминаний за год).

У 7 из 50 строительных гипермаркетов продукцию нельзя купить на сайте или в приложении — их бизнес-модель по-прежнему ориентирована на офлайн-продажи через физические точки присутствия.

42% компаний представлены на Яндекс.Маркете, и только 3 компании размещают продукцию на других маркетплейсах.

Исследование демонстрирует, что рынок торговли стройматериалами уже давно перешёл в онлайн. Среднее значение индекса по отрасли = 172 балла из 360, а у победителя рейтинга он выше 300 баллов, это очень высокий результат. У DIY-магазинов доля продаж через интернет составила 9% в 2019 году, а у лидеров рейтинга — 40-50%, и эта доля каждый год растёт. Сайты почти всех компаний являются функциональными интернет-магазинами, у многих есть собственные мобильные приложения. В топ-10 вошли как гиганты отрасли (Leroy Merlin, Петрович), так и средние по выручке региональные игроки (Вимос, Бигам).

Номинальная представленность в интернете есть у многих игроков рынка, но лидеры создают дополнительную ценность в виде контента, онлайн-сервисов и мобильных приложений.

Победителями рейтинга стали компании «ВсеИнструменты», «Петрович» и «220 Вольт». Их характеризуют активное интернет-продвижение, налаженные коммуникации с клиентами и онлайн-продажи.

«SDI360° — это чекап активности российского бизнеса в интернете. Идея создать этот инструмент появилась у нас в период пандемии, когда многим нашим клиентам потребовалось не просто продвижение в интернете, но и помощь в перестройке маркетинга и внутренних бизнес-процессов», — говорит Александр Кукса, генеральный директор SALO.